"يا عانس" تكلف مصرية 400 دولار

عاقبت محكمة مصرية فتاة بتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه (نحو 420 دولارا)، وذلك بعد قذفها زميلتها في العمل عن طريق رسائل على "واتساب".

ووفق وسائل إعلام محلية، تقدمت فتاة إلى الجهات الأمنية بشكوى ضد زميلتها في العمل، تتهمها فيها بالإزعاج والقذف، مفيدة في البلاغ أن زميلتها شتمتها بعبارات مسيئة، وأرسلت لها "يا عانس".

وقالت الفتاة في شكواها، إن هناك خلافات بينهما في مقر عملهما، وهو محل للأجهزة الكهربائية، مبررة أن زميلتها تسببت لها بأضرار نفسية وأدبية.

وإثر ذلك، صدر حكم بحق المتهمة وتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة الإزعاج والقذف.