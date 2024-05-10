هدى الإتربي: أنا فتاة أحلام المراهقين.. وأمتلك مقومات جمال هند رستم

أعربت الفنانة المصرية الشابة هدى الإتربي عن سعادتها بردود الأفعال حول شخصية "دينا"، التي قدمتها في مسلسل "العتاولة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، مشيرة إلى أنها تفاجأت أنها أصبحت فتاة أحلام الشباب المراهقين.

وأضافت هدى الإتربي خلال لقاء إذاعي: "مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بي بشكل كبير، لكنها كشفت لي مدى النجاح الذي حققه مسلسل العتاولة، وشخصية دينا التي قدمتها والتفاعل الكبير من الجمهور، خاصة وأن الشباب في عمر 17 و18 سنة اعتبروني فتاة أحلامهم، وهذا العمر يحب بصدق لأن مشاعره ما زالت بريئة".

وأشارت الإتربي إلى أنها لا تمانع في حصرها بدور الفتاة الجميلة طيلة الوقت، لافتة إلى أن "الجمال ميزة لا يمتلكها الكثير، وأن لديها مقومات الجمال التي تحصرها في هذه المنطقة"، مضيفة: "أكثر الفنانات اللواتي أثرن في الفن كُنَّ يتميزن بالجمال مثل هند رستم وتحية كاريوكا وهدى سلطان وشادية".

ولفتت الفنانة الشابة إلى أن حصرها في هذه المنطقة لا يضايقها، بل يجعلها سعيدة كونها تمتلك المقومات التي تجعلها في هذه الشخصية، موضحة: "هناك فنانات يعتمدن على جمالهن فقط، لكن بجانب مقومات الجمال أسعى دائما لتطوير نفسي، وأحضر ورش تمثيل باستمرار، وسأتوجه إلى أمريكا قريبا لتطوير نفسي".

وردت هدى على الانتقادات التي وجهت لها في المسلسل بسبب ملابسها الضيقة ومساحيق التجميل الصارخة التي استخدمتها، قائلة: "من الظلم الحكم على شخصية دينا من خلال الملابس ومساحيق التجميل، ولكن بكل حال أنا لست من يختار الملابس وشكل الشخصية، هناك مصممة أزياء ومخرج هما من يرسمان شكل الشخصية".

مسلسل "العتاولة" من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.