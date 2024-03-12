حليمة أبو ياسين.. قصة طفلة فلسطينية خرجت حيَّة من ثلاجة الموتى

منذ بداية الحرب المستمرة في قطاع غزة، تتكشف كل يوم معالم قصة إنسانية غريبة وفريدة من نوعها، فمع استمرار القصف والدمار تبقى الأنقاض تسرد ما تحتها من عذابات وقصص انبعاث حياة من رحم الموت.

قصة اليوم تتحدث عن طفلة، خرجت من رحم ثلاجة الموتى حية ترزق، لتنبعث بها حياة جديدة رغم ما حل بها من وجع ووهن حد فقدان الذاكرة.

حليمة أبو ياسين ذات الأعوام الستة، استطاع أحد أقاربها بالصدفة ملاحظة حركة في أصابعها، ليكتشف أنها ما زالت على قيد الحياة، ولكن فقدت ذاكرتها بعد أن تعرضت لإصابة بالغة بقصف إسرائيلي جوار منزلها في مخيم النصيرات وسط القطاع.

حليمة تعاني اليوم، من مضاعفات صحية خطيرة أبرزها تهتك في الجمجمة وفقدان للذاكرة، وبحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع لعودة حياتها لطبيعتها.

وتروي والدتها، ظريفة أبو ياسين، لـ"إرم نيوز"، تفاصيل إصابة طفلتها بجراح خطيرة في القصف الإسرائيلي ونجاتها من الموت بسبب صدفة، مشيرة إلى أنه لولا ملاحظة خالها تحرك أطراف طفلتها لكانت في عداد الموتى.

وأوضحت أن "الطفلة كانت تلعب بالقرب من منزل العائلة حين قصف الطيران الإسرائيلي منزلًا مجاورًا ما أدى لسقوط حجر من الباطون على رأس طفلتها بشكل مباشر"، مبينة أنهم في البداية ظنوا أن الطفلة فارقت الحياة.

وأضافت: "وصلنا إلى مستشفى شهداء الأقصى ونقلنا الطفلة إلى ثلاجات الموتى؛ إلا أن خالها الذي لاحظ تحرك أصابعها أعادها للأطباء، فأجروا بدورهم عمليات إنعاش لقلبها"، مبينة أنه في رابع محاولة عاد النبض لقلب طفلتها.