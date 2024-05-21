الإعدام شنقا لمدرّس فيزياء قاتل "طالب الدقهلية" في مصر

قضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقاً لمُدرس الفيزياء المتهم بقتل تلميذه، إيهاب أشرف عبد العزيز، والمعروف إعلاميا بـ"طالب الدقهلية"، وشطر جسده إلى 3 أجزاء بمحافظة المنصورة.

وجاء حكم اليوم عقب ورود رأي مفتي الجمهورية في القضية التي حملت رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 153 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.

وكانت محكمة الجنايات، قد قضت بإحالة أوراق المتهم "محمد.ع.ع" 25 عامًا، طالب بكلية التربية قسم فيزياء جامعة المنصورة إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، لقيامه في يوم 13/2/2024 بمركز الستاموني - محافظة الدقهلية، بقـتل المجني عليه، الطفل إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتعود أحداث القضية إلى فبراير/شباط الماضي، عندما تلقت الجهات الأمنية في الدقهلية، بلاغا من تاجر أدوات منزلية بتغيب نجله، وهو طالب في المرحلة الثانوية، عقب خروجه من المنزل لتلقي دروس تعليمية في إحدى القرى المجاورة.

وأفاد والد الطالب، بأنه عند محاولته الاتصال على هاتف نجله أكثر من مرة، أجاب شخص مجهول، وقال إن ابنه محتجز لديه، وسيقوم بإطلاق سراحه مقابل 100 ألف جنيه.

لكن وبعد عدة أيام، تلقت شرطة الدقهلية بلاغا من الأهالي بالعثور على "شوال" (كيس من الخيش) وفيه جزء من جسد شاب، وبوصول رجال الأمن إلى محل البلاغ، تبين في المعاينة الأولية وجود الجزء السفلي من جسد شاب، غارق في الدماء.

وإثر ذلك، تم استدعاء والد الطالب المختفي، والذي تعرّف على الجزء المقطوع من الجسد، وأكد أنه يعود لابنه المختفي.

وبينت التحقيقات أنّ القاتل، طالب جامعي يبلغ 25 عاما، وكان يدرّس المجني عليه مادة الفيزياء، وبالقبض على القاتل، اعترف أمام النيابة بالواقعة، مبينا أنه فعل ذلك بهدف الحصول على فدية مالية من ذوي المجني عليه لمروره بضائقة مادية.

وأضاف أنه بعدما اتصل بوالد المجني عليه، خشي أن يتعرض للسجن، فأقدم على قتل الطالب، وتقطيع جثمانه بهدف إخفائه.

ودلّ المتهم على بقية أجزاء جسد الضحية، حيث ألقى كل جزء منه في مكان مختلف؛ في محاولة للتضليل.