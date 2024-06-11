هكذا عوضت الخطوط السنغافورية بعض ركاب "الرحلة المرعبة"

وأضافت الصحيفة، أنه عُرض على الركاب الذين يعانون من إصابات خطيرة تتطلب رعاية طبية طويلة الأمد، دفعة مقدمة قدرها 25 ألف دولار، مبينة أن الشركة دعت أيضا هؤلاء الركاب لمناقشة التعويضات.

وأكدت الخطوط الجوية السنغافورية أنها منحت الركاب أيضا 1000 دولار سنغافوري (740 دولارًا) لتغطية النفقات الفورية بعد الرحلة. وقالت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها أرسلت العروض للركاب، وعرضت على المسافرين الذين أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث، تعويضا قدره 10 آلاف دولار.

وبحسب الصحيفة، أدلى ركاب بتفاصيل جديدة عن لحظات الرعب التي عاشوها بعدما تعرّضت رحلة الخطوط السنغافورية "إس كيو321" إلى "مطبّات شديدة مفاجئة" فوق ميانمار، بعد عشر ساعات على إقلاعها من لندن، متوجّهة إلى سنغافورة لترتفع وتهوي مرّات عدة في غضون لحظات.

وكانت طائرة رحلة الخطوط السنغافورية "إس كيو 321"، قد هبطت اضطراريًّا في العاصمة التايلاندية بانكوك بعد الحادث، إذ عانى الكثير من الركاب من إصابات في الجمجمة والدماغ والعمود الفقري، وأظهرت صور تم تداولها وقتها من داخل الطائرة، حالة فوضى حيث تناثر الطعام وزجاجات المشروبات والأمتعة، كما تدلت أقنعة الأكسجين من السقف.