الغارديان: صربيا تنظر للهواء الملوث كنتيجة للنمو الاقتصادي

يُعد الهواء في بلغراد عاصمة صربيا، البلد الذي يستعد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويبلغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة، أسوأ من أي مدينة أخرى في أوروبا تقريبًا.

كما تُعد بلغراد موطنًا لِـ 5 من المناطق الـ 15 الأكثر تلوثًا في القارة الأوروبية، بحسب تحليل لصحيفة الغارديان البريطانية.

ويكون الهواء في بلغراد بالصيف أسوأ قليلاً من الهواء في لندن أو برلين، ولكن عندما يأتي فصل الشتاء ويستهلك الناس المزيد من الوقود، وتُحبس طبقات الهواء الحضري الدافئ السموم بالقرب من الأرض، فإن المدينة تختنق بطبقات من الضباب الدخاني الذي تكون الرياح أضعف من أن تتمكن من التخلص منه.

وقدرت دراسة أعدتها وزارة العلوم الصربية، بأن الجسيمات الدقيقة في الهواء الملوث للعاصمة بلغراد كانت مسؤولة عن واحدة من كل 5 سكتات دماغية، وواحدة من كل 4 حالات من أمراض القلب، وواحدة من كل 11 حالة سرطان الرئة.

وأضافت الصحيفة بحسب تحليلها، أنه تم العثور على أسوأ تلوث في بلغراد في "أوبرينوفاتش"، وهي بلدية تقع على بعد 25 كيلومترًا من المركز والتي تضم الجزء الأكبر من مجمع مصنع الفحم "نيكولا تيسلا".