تأييد حبس منة شلبي مدة عام في قضية الحشيش‎

قضت محكمة النقض في مصر، اليوم الخميس، برفض طعن الفنانة منة شلبي على حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه في اتهامها بـ"إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي".

وأيد قرار المحكمة حكمًا سابقًا صدر عن محكمة الجنايات، بمعاقبة الفنانة على النحو السابق.

وفي تفاصيل الواقعة، التي تعود إلى تاريخ الـ25 من نوفمبر الماضي، وفي أثناء قيام موظف الجمرك بميناء القاهرة الجوي بمباشرة مهام عمله داخل صالة الوصول رقم 3 بالمطار الجديد وقيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة القادمة من نيويورك، قدمت إليه الفنانة منة الله شلبي، والعائدة للبلاد على الرحلة ذاتها حاملة معها ثلاث حقائب كبيرة الحجم، وأخرى ذات عجل وحقيبة يد خاصة بها.

ووفق الوقائع، فإنه بمناظرة الضابط لجواز سفر المتهمة، لاحظ كثرة رحلات السفر والعودة للمتهمة وقصر مدة سفرها خارج البلاد، فظن في نفسه شبهة التهريب الجمركي فأخطر مديره والذي طلب منها وضع الحقائب الخاصة بها على جهاز الكشف بالأشعة، وعندما قامت بوضع الحقائب على الجهاز ظهر وجود كثافات عضوية داخل الحقائب الخاصة بالمتهمة.

وبتفتيش الحقائب عثر بداخلها على 12 كيسًا مختلف الأشكال والألوان بداخل كل منها أجزاء نباتية خضراء اللون جافة وعلبة بلاستيك بداخلها أجزاء نباتية خضراء جافة وعدد سيجارتين ملفوفتين يدويًّا بداخل كل منهما أجزاء نباتية خضراء جافة، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أنها جميعًا لنبات الحشيش" القنب".

كما عُثر أيضًا على 10 سجائر إلكترونية "فيب" مختلفة الأشكال والأنواع بداخلها جميعًا مادة زيتية صفراء ثبت بداخلها الحشيش المخدر.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أن قصد المتهمة من حيازة المضبوطات هو التعاطي، كما ثبت للنيابة العامة من خلال مشاهدة المقاطع المرئية المسجلة لمكان الواقعة صحة ضبط المتهمة وبحوزتها المواد المخدرة.

وأشارت الحيثيات إلى إنه نظرًا إلى ظروف وملابسات الدعوى وما ارتأته المحكمة من ظروف المتهمة ولخلو ماضيها من اتهامات سابقة، والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون مستقبلًا، وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة.