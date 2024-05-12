فيلم "السرب".. هل جاء في مستوى التوقعات؟

انتهى صناع فيلم " السرب" من وضع اللمسات النهائية له عام 2022، لكنه تعرَّض إلى سلسلة من التأجيلات حتى تقرر طرحه حاليًّا بدور العرض، فهل جاء على قدر التوقعات كفيلم تشويق وحركة ينطلق من واقعة حقيقية كانت حديث وسائل الإعلام في العالم؟

وهل أحدث العمل المرتقب الفارق في صناعة الأفلام الحربية بالسينما المصرية مؤخرًا بعد فيلم "الممر"، إنتاج 2019، والذي كان نقطة مضيئة في هذا السياق؟

يستلهم الفيلم ملابسات وأجواء الضربة الجوية المصرية الساحقة التي انطلقت عبر "سرب" مقاتلات في 2015 ردًّا على حادثة مقتل 21 قبطيًّا من المصريين العاملين بليبيا على يد تنظيم "داعش" في مقطع فيديو مؤلم تم إنتاجه وبثه بتقنيات متطورة.

ارتفع سقف التوقعات للفيلم لأسباب عديدة منها التأجيلات المتعددة التي صنعت نوعًا من الترقب، فضلًا عن هذا الكم الذي يكاد يكون غير مسبوق من النجوم المشاركين سواء في البطولة الأساسية أو كضيوف شرف، منهم على سبيل المثال لا الحصر: أحمد السقا وآسر ياسين ونيللي كريم وشريف منير ومحمد ممدوح وكريم فهمي وأحمد فهمي وعمروعبد الجليل ودياب وصبا مبارك. والأهم هو الميزانية الإنتاجية الضخمة التي رصِدت للعمل ليكون نقطة فارقة في هذه النوعية من الأفلام، وما توفر من إمكانات كبرى على مستوى المقاتلات الحربية والدبابات وغيرها من المعدات العسكرية.