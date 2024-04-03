"جيش قمبيز".. كيف ابتلعت الصحراء أقوى المحاربين في غمضة عين؟

واحد من أقوى جيوش العالم القديم يمضى مدججا بالأسلحة وعشرات الآلاف من أعتى المحاربين المخضرمين في مهمة محددة تتمثل في هدم أحد أكثر المعابد قدسية في العالم آنذاك، فإذا به يختفي في غمضة عين وتبتلعه رمال الصحراء ليصبح أحد أشهر ألغاز التاريخ الذي حار في أمرها الباحثون والرواة وعلماء الآثار على مدار ألفين و 500 عام.

إنها قصة غامضة محاطة بالكثير من التشويق والأسرار بطلها الإمبراطور الفارسي "قمبيز الثاني" الذي غزا مصر في العام 525 قبل الميلاد ونجح في هزيمة آخر ملوك الفراعنة " بسماتيك الثالث".

وأراد قائد الغزو أن يكلل انتصاره بالحصول على الشرعية الدينية من كبار كهنة البلاد ليتم تنصيبه ملكا على المصريين بغطاء شرعي، لكن الكهنة لم يكونوا مستعدين لمثل هذا الخطوة فيما بدا أنه رفض غير صريح.

واستشاط " قمبيز" غضبا وأراد معاقبة الكهنة بالذهاب إلى معبد "آمون"، المصدر الرئيسي للسلطة الدينية آنذاك، بمقره النائي بواحة سيوة التي تقع في أقصى صحراء مصر الغربية وعلى مرمى حجر من الحدود الليبية. وكانت خطته أن يدمر المعبد تماما وينهي عصر معبود المصريين في ذلك التوقيت، فذهب بنفسه على رأس حملة عسكرية ضخمة اختلف المؤرخون في عددها، لكن المرجح أنها فاقت 50 ألف مقاتل.