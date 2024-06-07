ما حقيقة الأخطبوط العملاق على شواطئ إندونيسيا؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر أخطبوطا عملاقا على شاطئ أحد البحار، وزعموا أنه في جزيرة "بالي" في إندونيسيا، الأمر الذي أثار الذعر في قلوب الإندونيسيين والسياح.

وتُظهر الصورة المتداولة أخطبوطًا عملاقًا تمتد أذرعه السبعة لعدة أمتار، ويظهر بجانبه مجموعة من الأشخاص منبهرين بشكله، ويحاولون التقاط صور له.

وبالبحث عن حقيقة الصورة أكد المختصون أنها مصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأنها ليست حقيقية كما يزعم البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.