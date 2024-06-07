ما حقيقة الأخطبوط العملاق على شواطئ إندونيسيا؟
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر أخطبوطا عملاقا على شاطئ أحد البحار، وزعموا أنه في جزيرة "بالي" في إندونيسيا، الأمر الذي أثار الذعر في قلوب الإندونيسيين والسياح.
وتُظهر الصورة المتداولة أخطبوطًا عملاقًا تمتد أذرعه السبعة لعدة أمتار، ويظهر بجانبه مجموعة من الأشخاص منبهرين بشكله، ويحاولون التقاط صور له.
وبالبحث عن حقيقة الصورة أكد المختصون أنها مصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأنها ليست حقيقية كما يزعم البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، كشف موقع "سنوبس" المتخصص في التحقق من صحة الأخبار المتداولة أن الصورة "غير حقيقية"، موضحًا: "باستخدام أداة البحث العكسي عن الصور من "غوغل"، لم نعثر على مصدر أصلي لها، كما لم نجد أي وسيلة إعلامية تتحدث عنها، أو أي مصور يدعي أنه التقطها".
واعتادت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشر مثل هذه الأنباء "الغريبة"؛ بهدف زيادة نسبة المشاهدة، وبالتالي الحصول على أرباح.