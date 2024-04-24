القبض على تيك توكر جزائري أشعل النار وسط شارع "احتفالا بمتابعيه"

ألقت الجهات الأمنية في الجزائر القبض على التيك توكر الشهير بـ"رؤوف لايف"، بعد قيامه بالاحتفال بطريقة غريبة في شارع عام.

وكان "رؤوف لايف" يرغب في الاحتفال بوصول عدد متابعيه على التيك توك إلى مليون، فما كان منه إلا أن كتب رقم "مليون" على شارع عام باستخدام الوقود، قبل أن يُشعل النار فيه.

وإثر ذلك، اعتقل رجال الأمن التيك توكر المثير للجدل، بعد اتهامه بتخريب ممتلكات عامة.

ولاقى تصرف "رؤوف لايف" انتقادات واسعة من قبل متابعين، مستنكرين طريقته في الاحتفال بالإضرار بمكان عام، وإشعال النار فيه، فضلا عن ركنه سيارته وسط الشارع في مخالفة صارخة للقوانين المرورية.