العراق.. طالبات ومعلمون يرقصون معاً داخل مدرسة.. وتحقيق رسمي

وأثير أكثر من مرة جدل حول ما تشهده المدارس العراقية من حالات مماثلة، ما يجعل وزارة التربية في مرمى الانتقادات.

وينسحب النقاش سريعًا في مثل تلك الحالات نحو التدهور الحاصل في الملف التربوي والتعليمي في العراق، وغياب الإجراءات الصارمة، وتهاون المسؤولين في أداء واجباتهم، وصولًا إلى ملفات مثل الأبنية المدرسية المتهالكة، وعدم طباعة الكتب الدراسية لهذا العام بسبب الأزمة السياسية، وغيرها.