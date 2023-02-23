العراق.. طالبات ومعلمون يرقصون معاً داخل مدرسة.. وتحقيق رسمي
أحالت وزارة التربية العراقية، الأربعاء، مديري مدرستين، إلى التحقيق إثر ظهور طالبات ومعلمين يرقصون معاً داخل المدرسة أثناء الدوام.
وأظهر مقطع مصور، عدداً من المعلمين والطالبات وهم يرقصون، ما أثار جدلاً واسعاً، وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، كريم السيد، إحالة إدارتي المدرستين إلى التحقيق، وإعفاء المعاونين.
وقال السيد في بيان: "إشارة إلى الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إحدى مدارس أبو غريب ببغداد بظهور طالبات ومعلمين بمظهر لا يليق بالمؤسسة التربوية، فقد وجّه مدير عام تربية الكرخ الأولى بإعفاء معاون مدرسة الفيحاء الابتدائية ومعاون مدرسة ذي النورين الابتدائية".
وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية العراقية: "كما تقرر إحالة الإدارتين إلى التحقيق الإداري لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
وأثير أكثر من مرة جدل حول ما تشهده المدارس العراقية من حالات مماثلة، ما يجعل وزارة التربية في مرمى الانتقادات.
وينسحب النقاش سريعًا في مثل تلك الحالات نحو التدهور الحاصل في الملف التربوي والتعليمي في العراق، وغياب الإجراءات الصارمة، وتهاون المسؤولين في أداء واجباتهم، وصولًا إلى ملفات مثل الأبنية المدرسية المتهالكة، وعدم طباعة الكتب الدراسية لهذا العام بسبب الأزمة السياسية، وغيرها.