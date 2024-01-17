23 قتيلا بانفجار مصنع للألعاب النارية في تايلاند

قُتل 23 شخصا على الأقل بانفجار وقع في مصنع للألعاب النارية في وسط تايلاند، الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وقال الحاكم ناتبات سوانبراتيب: "تلقينا تقارير من فريق تفكيك المتفجرات عن مقتل 23 شخصا".

ولم تتضح أسباب وقوع الانفجار. وأكد ناتبات أن المسؤولين يحققون في ملابسات الحادثة.

وأضاف أنّ "المصنع كان يعمل بشكل قانوني ولديه تراخيص".

ولم تلحق بالمنطقة المحيطة بمكان الانفجار أضرار، وفق الشرطة.

وأوضح ناتبات أنّ "النوافذ الزجاجية لأحد المنازل تضررت جراء الانفجار، لكن لم ترد تقارير أخرى".

من ناحيته، قال اللفتنانت جنرال في الشرطة نياوات بادميشيد إنّ رئيس الوزراء سريتا تافيسين الموجود حاليا في دافوس أُبلغ بالحادثة.

وأضاف: "في المعدل يعمل ما بين 20 و30 شخصا في المصنع كل يوم".

وعبّر سريتا، في بيان على الإنترنت، عن تعازيه لعائلات القتلى.

وأمر بإجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان المصنع قانونيا، ولكشف ملابسات الحادثة.

وأظهرت صور نشرها جهاز الإنقاذ المحلي حطاما معدنيا على الأرض، وسط تصاعد لأعمدة الدخان الكثيف.

وتشهد تايلاند بشكل متكرر انفجارات تقع في المعامل التي تنتج المفرقعات والألعاب النارية.

ولقي 10 أشخاص حتفهم وجرح أكثر من 100 عندما وقع انفجار في معمل للألعاب النارية في بلدة سونغاي كولوك في محافظة ناراثيوات الجنوبية، العام الماضي.

كما تعد تدابير السلامة متراخية في قطاع البناء في المملكة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حيث تكثر الحوادث المميتة.