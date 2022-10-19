مربّو الحمام في سوريا.. أنصفهم القانون وظلمهم البشر

تلاحق مربّي الحمام، سمعة سيئة لدرجة وجود اعتقاد عند عامة الناس بأن أصحاب هذه المهنة لا تقبل شهادتهم في القضايا المرفوعة أمام القضاة.

ورغم أن القوانين العربية لا تحرم "كشّاشي" الحمام أو مربّيه، من الإدلاء بشهادتهم في الدعاوى القضائية، إلا أنهم لم ينجوا من الازدراء و"التنمر" من العامة الذين يصفونهم بالبلطجة والكذب.

وفي سوق الطيور بدمشق، يجتمع المغرمون بتربية الحمام ليعرضوا مختلف أنواع الطيور للبيع. ويتفاخر كل واحد بأغلى الأنواع التي يمتلكها.