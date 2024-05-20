فراس إبراهيم: أكره هدر كرامة الفنان على "التيك توك"

قال الفنان السوري فراس إبراهيم في لقاء مع "كيو بودكاست"، إنه لا يحب رؤية الفنانين يهدرون كرامتهم على "التيك توك" من أجل "تكبيس الإعجاب" والحصول على المال. وأضاف: "لا أفعلها أبدًا مهما كانت الظروف".

وأكد إبراهيم أن متابعته للسوشيال ميديا قليلة، ونادرًا ما يقوم بنشر صورة أو بوست، وأضاف: "يمكن للشخص أن يقدم شيئًا عميقًا لا يخفف من مقداره، إذا أحب التيك توك أو غيره".

ووصف من يلجأون للتيك توك للحصول على المال، بأنهم مضطرون لسلوكيات معينة تجذب الجمهور، مما يعرضهم للسخرية. وأضاف: "البعض يقول إنه محتاج للمال، لكن معظمهم يستسهلون الدخل، ويتعرّضون للإحراج، ولا يمكن لأحد أن يهينك إذا لم تقبل أن تُهان".

وفي إجابة عن سؤال حول نقابة الفنانين، قال فراس إن نقيب الفنانين محسن غازي من أصدقائه المقربين.

ووصف إبراهيم، مواطنه الفنان تيم حسن، بأخيه الصغير، وأثنى على الأعمال التي قدمها. لكنه أضاف بأن شركة "الصباح" أنتجت مسلسل "دقيقة صمت" قبل التعاون مع تيم، لأن سوريا تشكل تربة خصبة للعمل الدرامي.