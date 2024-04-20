فيلم "فرنسا الحرة" يحوّل طنجة المغربية إلى مدينة جزائرية (صور)

وقام الطاقم المشرف على الديكور بوضع نصب تذكاري في مكان التصوير، يُحاكي الذي نحته النحات الفرنسي "باول لاندويسكي" في حديقة الساعة الزهرية في الجزائر العاصمة، يعود لجنود جزائريين وفرنسيين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى، كما تم الاستعانة بسيارات قديمة وبعض الإكسسوارات التي تعود إلى تلك الحقبة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن عملية التصوير التي يرتقب أن تستمر أسبوعين تقريباً، تطلبت من تقنيي الفيلم نقل مدافع "سور المعكازين" التاريخي إلى مكان آخر، في حدث غير مسبوق.

والفيلم مستوحى من كتاب البريطاني "جوليان جاكسون"، وهو من إخراج الفرنسي "أنتونين بودري"، ويؤدي فيه دور البطولة كل من "سيمون أبكاريان، ونيلز شنايدر، وتييري ليرميت، وكريم ليكلو"، بينما تقدر ميزانية إنتاجه بحوالي 50 مليون أورو.