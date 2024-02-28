طفل مغربي يتفوق على كبار الأمن السيبراني في العالم
أظهر الطفل المغربي، ريان أيت الطاهر، قدرات عالية في مجال الأمن السيبراني، عندما فاز، مساء أمس، بكأس الرئيس الأمريكي للأمن السيبراني، ليكون أول أفريقي ومغربي وأصغر متسابق (12 سنة) يحصل على هذا اللقب.
ودخل الفتى المغربي ريان، البلغ من العمر 12 سنة، التاريخ عندما ظفر بالمرتبة الأولى في نهائي مسابقة الرئيس الأمريكي التي تنظمها مؤسسة الأمن السيبراني (CISA) كل 5 سنوات؛ وهي إحدى أبرز المسابقات الدولية في هذا المجال.
وحصل ريان أيت الطاهر، على 3245 نقطة في المسابقة التي نُظمت عن بعد، أمس الثلاثاء، فيما حصل منافسه الثاني يونتان يوني، من جنسية إسرائيلية، على 2734 نقطة.
ويعتمد سباق المؤسسة الحكومية الأمريكية للأمن السيبراني (CISA)، على وضع اختبارات للاختراق، وتشخيص عيوب أنظمة معلوماتية المتبارين، إذ فوجئ المنظمون للمسابقة بتفوق الفتى المغربي، ولم يكونوا يتوقعون أن يفوز بهذا الكأس طفل عمره 12 عامًا.
وتنظم مسابقة كأس الرئيس للأمن السيبراني، المؤسسة الحكومية الأمريكية للأمن السيرباني، المسمّاة CISA، وهي أعلى مؤسسة حكومية للأمن السيبراني الفيدرالي والمنسق الوطني لأمن البنية التحتية الحيوية، وهي المكلفة بتقليل المخاطر التي تتعرض لها البنية التحتية السيبرانية والمادية في الولايات المتحدة الأمريكية.