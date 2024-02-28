طفل مغربي يتفوق على كبار الأمن السيبراني في العالم

أظهر الطفل المغربي، ريان أيت الطاهر، قدرات عالية في مجال الأمن السيبراني، عندما فاز، مساء أمس، بكأس الرئيس الأمريكي للأمن السيبراني، ليكون أول أفريقي ومغربي وأصغر متسابق (12 سنة) يحصل على هذا اللقب.

ودخل الفتى المغربي ريان، البلغ من العمر 12 سنة، التاريخ عندما ظفر بالمرتبة الأولى في نهائي مسابقة الرئيس الأمريكي التي تنظمها مؤسسة الأمن السيبراني (CISA) كل 5 سنوات؛ وهي إحدى أبرز المسابقات الدولية في هذا المجال.