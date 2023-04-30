مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون حول حيازة الكلاب

وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون يحظر حيازة الكلاب إلا بترخيص رسمي من السلطات.

ويأتي مشروع القانون بعد تصاعد حالات الإصابة الناتجة عن عقر الكلاب لمواطنين في مصر.

ووفق موقع اليوم السابع المحلي، "وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة 9 من مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و60 نائبًا بإصدار قانون بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب".

وتنص المادة على أنه "يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".