مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون حول حيازة الكلاب
وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون يحظر حيازة الكلاب إلا بترخيص رسمي من السلطات.
ويأتي مشروع القانون بعد تصاعد حالات الإصابة الناتجة عن عقر الكلاب لمواطنين في مصر.
ووفق موقع اليوم السابع المحلي، "وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة 9 من مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و60 نائبًا بإصدار قانون بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب".
وتنص المادة على أنه "يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
والشهر الماضي، أثار اعتداء كلب "بيتبول" شرس، محظور استيراده دوليا، تملكه عائلة الإعلامية المصرية أميرة شنب، على مدير في أحد البنوك، ما أدخله في غيبوبة تامة، حالة من الغضب والجدل الشعبي والرسمي.
وفي تصريح سابق لإرم نيوز، قال أمين عام نقابة الأطباء البيطريين في مصر، الدكتور محمد عفيفي سيف، إن "كلاب (بيتبول) مسموح بدخولها مصر، وغير محظورة، وقائمة الدول التي تحظر دخول هذا النوع من الكلاب لا تضم مصر".
وأضاف عفيفي أن "تربية الكلاب بشكل عام داخل المنزل خطأ، لأسباب صحية، لأنها ناقلة للأمراض"، مشيرا إلى أنه "ليس صحيحا أن البيتبول لا يُهاجم الشخص إلّا حال حدوث استفزاز له، ولا يُمكن التحكم فيه".