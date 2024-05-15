الفنان السعودي حسين العلي يعبر عن استيائه من تعرضه للإهمال والتهميش

عبر الملحن والمغني الشعبي السعودي حسين العلي عن استيائه من التهميش والإهمال في مجال الفن، وتوجه برسالة إلى رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ.

وخلال استضافته في برنامج "وينك" على شاشة روتانا خليجية، أعرب العلي عن انزعاجه قائلاً: "الألم موجود بالذات من الساحة الفنية، من جميع الجوانب، هناك حالة تهميش لي ولعدد من الفنانين". وأضاف: "هناك تجاهل، ما أدري إيش الموضوع، فنان له جمهور وله وضعه في الساحة، ما أدري إيش الأسباب"

ووجه العلي رسالة إلى تركي آل الشيخ، يطلب فيها زيادة الاهتمام بالفنانين، ووصف دوره بأنه فعّال، مشيدًا بجهوده السابقة، معرباً عن أمله في أن يولي الموضوع اهتمامًا قريبًا، وفقًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكشف الفنان حسين العلي عن سبب تفكيره في الاعتزال، حيث قال خلال المقابلة إن "لحظة يأس داهمته، وتوصل إلى فكرة الاعتزال بسبب الإهمال والتجاهل داخل المملكة وخارجها، ولكن إخلاصه لجمهوره ألغى فكرة الاعتزال.

وأضاف في حديثه: "أعيش في منزل مستأجر، والعدو الحقيقي هو من يمارس مهنتك ذاتها".

وختم حديثه بتأكيده أن "جمهوره هو أهم ما لديه"، مؤكدًا أنهم هم من دعموه وأسهموا في نجاحه.