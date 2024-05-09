شريف رمزي يكشف تفاصيل الأزمة الصحية لزوجته ريهام أيمن‎

كشف الفنان المصري شريف رمزي تفاصيل الحالة الصحية لزوجته الفنانة ريهام أيمن بعد نقلها للمستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية، مبينا أنها غادرت المستشفى.

وقال شريف رمزي، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إن زوجته ريهام أيمن أصيبت في قدمها وكانت تشعر بألم شديد؛ لذا نقلت إلى المستشفى وخضعت للفحوصات اللازمة، مشيرا إلى أنها أخذت أدوية مسكنة ومحاليل، وبعد الاطمئنان عليها غادرت المستشفى، بحسب قوله.

وكانت الفنانة ريهام أيمن قد نشرت صورة لها من داخل أحد المستشفيات وهي مستلقية على فراش المرض، مع تعليق مقتضب عبر خاصية القصص في "إنستغرام" تقول فيه: "الحمد لله على كل شيء".

ولم توضح "أيمن" تطورات وضعها الصحي، أو تفاصيل المرض الذي أدخلها المستشفى؛ مما أثار قلق الجمهور.

وكان آخر ظهور للفنانة المصرية في عمل فني عبر مسلسل "العراف"، إنتاج 2013، حيث جسدت شخصية "قمر" ابنة عادل إمام، الذي قدم شخصية محتال محترف استطاع أن يخدع الأجهزة الأمنية ويهرب من العدالة على مدار عقود، منتحلا شخصيات متعددة مثل لواء شرطة، وسفير، وطبيب شهير.

وتزوجت ريهام بعد المسلسل من الفنان شريف رمزي وابتعدت عن الوسط الفني لتتفرغ لتربية أولادها، بحسب تصريح لها.