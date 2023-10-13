كيف يؤثر لعب أطفالك بدمية "باربي" على أدمغتهم؟

يستمتع معظم الأطفال باللعب في الدمى، وتتجه الإناث تحديدًا للعب بـ "باربي" الأكثر انتشارًا عالميًّا، لكن أحيانًا يتساءل الوالدان في حال كان لعب الأطفال بالدمى مفيد لأدمغتهم الصغيرة التي تتأثر وتستجيب للتغيرات بسرعة.

وبهذا الخصوص، كشفت مؤلفة كتاب "مساعدة طفلك على تنظيف الفوضى العقلية"، عالمة الأعصاب الإدراكية الدكتورة كارولين ليف، كيف يؤثر اللعب بدمى "باربي" إيجابيًّا على نمو دماغ الأطفال.

الخيال والإبداع

تقول ليف "عندما ينخرط الأطفال في لعب الأدوار مع دمية باربي، فإنهم يخلقون قصصًا وسيناريوهات وحوارات، ما يتطلب منهم التفكير خارج الصندوق.

وأضافت: "يساعد هذا النوع من اللعب على تعزيز مرونة الأطفال المعرفية وتطوير مهاراتهم في حل المشاكل، وزيادة قدرتهم على توليد مفاهيم جديدة وفريدة من نوعها".

ولاحظ الباحثون أن الأطفال الذين يلعبون بدمية باربي، لديهم زيادة في نشاط الدماغ بمنطقة التلم الصدغي العلوي الخلفي (pSTS)، لأنهم كانوا يتحدثون للدمية وكأن لديها أفكارًا ومشاعرَ.

واستنتج الباحثون أنه "حتى عندما يلعب الأطفال بمفردهم بالدمى، فإن ذلك يساعدهم في بناء مهارات اجتماعية حيوية مثل التعاطف".