ضبط أسترالي يقود سيارته بلوحة "بلاي ستيشن"

حررت الشرطة الأسترالية عددًا من المخالفات على سائق أسترالي، بعد ضبطه وهو يقود سيارته باستخدام لوحة التحكم الخاصة بجهاز لعبة الكمبيوتر المنزلية "بلاي‌ ستيشن"، بدلًا من المقود.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحادثة، موضحة أن فريقًا من الشرطة كان يجري حملة تفتيشية لضبط المركبات المخالفة في مدينة بريزبن، جنوب شرق، ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وأثناء فحص المركبات، عثرت الشرطة على سائق يقود مركبته في شارع مزدحم بضاحية إندوروبيلي باستخدام لوحة تحكم لعبة فيديو، بدلًا من المقود.

وترك هذا السائق أفراد الشرطة في حيرة من أمرهم بعد هذا الاكتشاف، حيث أوقفوا المركبة وأجروا فحصًا كاملًا لها، ليتبين أنها مليئة بالمخالفات، وتضم مجموعة من الأدوات غير القانونية.

ووفق شبكة "ناين نت وورك" الإخبارية الأسترالية، فإن هذا السائق حصل على عدة إخطارات مخالفة لقيادته مركبة خطرة ومعطوبة.

ونشرت الشرطة الأسترالية على "تويتر"، مشاهد مصورة التقطتها كاميرا "بودي كام"، والتي تظهر لحظة القبض على السائق.

وأظهر الفيديو كيف أصيب ضابط الشرطة بالصدمة، عندما أوقف سيارة السائق الصفراء اللون للتفتيش، ووجد أنها لا تحتوي على معدات القيادة المخصصة لها، ثم سأل ضابط الشرطة السائق: "هل هذه عجلة القيادة أم عجلة قيادة من لعبة كمبيوتر؟".

كما أخبر الضابط السائق أنه تم توقيفه لفحص السيارة، حيث كانت المشكلة الأولى الواضحة هي المسافة الكبيرة التي تخرج منها الإطارات عن العجلات.

وبعد العثور على مزيد من الأخطاء، أصدر الضابط إشعارًا بوجود خلل كبير في المركبة وضرورة إبعادها فورًا عن الطريق.

وقال الضابط للسائق إن "هذا الإشعار يتعلق بقضايا السلامة، وحقيقة أنت تستخدم عجلة قيادة خاصة بالألعاب وأحزمة أمان لا تنكمش بالطريقة الصحيحة، وكذلك غطاء محرك السيارة مقطوع".

وكانت الشرطة في جنوب شرق ولاية كوينزلاند الأسترالية، بدأت خلال الأسابيع الأخيرة، حملة كبيرة لضبط مخالفات المركبات على الطرق، والقيادة المتهورة.