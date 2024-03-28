بيومي فؤاد يبكي عند رؤية صورة محمد سلام (فيديو)

وكشف بيومي فؤاد لأول مرة كواليس أزمته مع محمد سلام قائلا: "قبل ساعات من سفرنا إلى السعودية لتقديم عرض مسرحي، تفاجأت بمكالمة من المنتج محمد نصار يخبرني بأن سلام اعتذر عن المسرحية، وقال لي اتصرف، وذلك لأني كبير محمد سلام، ويعتبروني مرجعيته والأب الروحي له، وحينما هاتفته قال لي إنه لن يستطيع تقديم المسرحية بسبب الأطفال التي تموت في غزة، فطلبت منه ترشيح أحد مكانه، فقال لي شوف أي حد من بتوع مسرح مصر".

وأضاف فؤاد: "تفاجأنا بأن سلام خرج في فيديو وقال ما قال، الأمر الذي أغضب المنتج والجميع، لأنه بسببه الجميع اتهان واتهاجم، ووقتها هاتفته وطلبت منه حذف الفيديو، فرفض وقال سامحني دي أول مرة هرفضلك طلب".

واستكمل: "بسأل محمد سلام.. ليه ما طلعتش دافعت عننا وعن أنور بعد كل اللي اتعرضنا له؟ زي ما طلعت دافعت عن أمير كرارة لما طلع كلام إنه مشاك من المسلسل بتاعه، ليه ما دافعتش عن أنور؟".

وتابع بيومي فؤاد: "لما بطلع بمسرحية بحس إني رئيس بعثة ومسؤول عن الناس بتوعنا، ولكننا اتشتمنا لما رحنا والحملة كانت شرسة على محمد أنور لأنه كان البديل، ومكنتش بشوف الحاجات اللي على السوشيال ميديا ومحمد أنور كان بيبكي".

وواصل: "كنا بننزل وقت الفطار والغداء والعشاء نتعشى وهو مش معانا وكنا بنسابق الزمن وأنور كان بيعمل البروفات والأغاني والاستعراضات، وعملنا بروفات يزيد عن شهر، واحنا سفراء لبلدنا بيحبونا ويحترمونا ويقدرونا، لو ده كايدكم أو غايظكم لكن دي حقيقة وهما بيحبونا وده غايظ اللي بيشتمنا ويدعي علينا ادعاءات والمفروض إنه مثقف"، مؤكدا أن محمد أنور كان مكتئبا جدا.