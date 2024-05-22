الأمن المصري يرد على مزاعم استبدال أموال مسافر في مطار القاهرة (فيديو)

ردّت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، على مزاعم أحد المسافرين ويحمل جنسية دولة أجنبية، باستبدال أمواله في مطار القاهرة بعملة أخرى.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب أن كاميرات المراقبة في مطار القاهرة الدولى تكذب إدعاءات أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية".

وقالت في بيانها الذي نشرته عبر حسابها بمنصة "إكس" إن الشخص "زعم استبدال أمواله من عملات أجنبية إلى عملات محلية حال سفره لإحدى الدول"، مؤكدة أن "المذكور اختلق الواقعة لإثارة البلبلة"، وفق البيان.

ونشرت الداخلية المصرية مقطعاً يظهر لحظة دخول المسافر لمبنى المطار وكافة الإجراءات التي تمت معه وبحضوره شخصياً.

وأكدت الداخلية المصرية أن المسافر خضع للتفتيش في نقطة أولى بالمطار، وأعاد متعلقاته بنفسه لحقيبته، ثم خضع لعملية تحقق من التزامه بالحد المالي المسموح به بمعرفته شخصياً".

وأشارت إلى أنه تم توجيهه لضرورة الالتزام بالمبلغ المسموح، قبل أن يغادر المطار ويعود مرة أخرى ويخضع لعملية تفتيش ثانية، وظهر أنه احتفظ بالمبلغ المالي بيده خلال التفتيش".

ويظهر في المقطع الرسمي أن المسافر قام بمراجعة المبلغ المالي بنفسه في محل الصرافة بالمطار برفقة عامل خدمات المطار، وظل يحتفظ بالمبلغ المالي بيده بعد مراجعة قيمته، ثم وضعه في حقيبته بنفسه قبل المغادرة.

ويتضح من المقطع أن المسافر أنهى إجراءات السفر وراجع محتويات حقيبته قبل مغادرة المطار والتوجه إلى الطائرة لاستكمال رحلته.