مصر.. الكشف عن 22 مقبرة أثرية في محافظة المنيا

وقال وزيري، في بيان، إن أعمال حفائر هذا الموسم أسفرت عن نتائج مهمة تتعلق بتاريخ هذا الموقع، وهو ما سوف يتم العمل على دراسته والكشف عنه خلال الفترة المقبلة مع استكمال أعمال الحفائر في الموقع، الأمر الذي من شأنه أن يكشف النقاب عن كثير من أسرار هذا الموقع الهام في مصر القديمة.

في السياق، قال عادل عكاشة، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، إن المقابر المكتشفة من العصر الروماني مبنية من الحجر الجيري وكانت في الغالب مقبرة وعثر عليها مهدمة إلى مستوى الأساسات وهي غير منقوشة، عثر في إحداها على تابوت في مكانه الأصلي دون غطاء.

وأضاف أن الدراسات الأولية لمقابر العصر الصاوي (الفرعوني المتأخر)، أوضحت أنها تم سرقتها في العصور القديمة وهو ما يفسره عدم العثور على أي أثاث جنائزي بها.