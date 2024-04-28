شمس الكويتية تدافع عن حليمة بولند بعد اتهامها بـ"الفسق والفجور"

دافعت الفنانة شمس الكويتية عن مواطنتها الإعلامية حليمة بولند، بعد صدور قرار بحبسها بتهمة "الفسق والفجور".

وقالت "شمس"، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها متأكدة من أن القضاء الكويتي سيراجع القضية خلال الاستئناف.

وأشارت إلى أن ما تعرضت له بولند يمكن أن تتعرض له "كل بنت في الدنيا"، حيث تثق بشخص دون أن تعلم أنه يستغلها، ويستخدم المحادثات بينهما ضدها.

يذكر أن محكمة الجنايات الكويتية، قضت، مؤخرًا، بسجن الإعلامية حليمة بولند، سنتين مع الأشغال والنفاذ، وغرامة 2000 دينار بتهمة التحريض على الفسق والفجور، بسبب صور ومقاطع فيديو.

وصدر الحكم على بولند، بعد أن قدم شخص، لم يتم الكشف عن هويته بعد، شكوى ضدها، مدعيًا أنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وفيديوهات خاصة بها.

ولم يتضح ما إذا كان المدعي يرتبط بعلاقة شخصية مع بولند، لكنها ادَّعت بدورها أنه أساء إليها بالسب، وقدمت شكوى ضده بتهمة السب، وإساءة استخدام الهاتف.