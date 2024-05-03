مناظر مهيبة لقطعان إبل تعبر الصحاري الغارقة بالأمطار في السعودية (فيديو)‎

وثق عشاق الإبل ومرافقوها، مقاطع فيديو وصورا كثيرة تظهر قطعاناً عديدة وهي تعبر الصحاري التي فاضت بمياه الأمطار الغزيرة وحبات البرد البيضاء التي تهطل على المملكة هذه الأيام.

وفي مناظر مهيبة لسفينة الصحراء التي ترتبط حياتها بالرمال ودرجات الحرارة العالية، بدت قطعان الإبل قادرة على مقاومة كل الظروف المناخية، حيث تسير بعض القطعان تحت زخات المطر الغزير بينما تغوص أقدامها في المياه التي غمرت الرمال.

وفي أماكن أخرى من المملكة، حيث ابيضت مساحات واسعة من الأرض بفعل كثافة نزول حبات البرد وأحجامها الكبيرة، سارت قطعان الإبل تاركة خلفها أثر أقدامها في البياض بدلاً من الرمال كما جرت العادة.

وحقق مقطع فيديو لأحد قطعان الإبل، وهي تعبر وادي غمرته المياه، في إحدى قرى محافظة الحائط بمنطقة حائل، الكثير من الإعجاب والتعليقات التي عبر أصحابها عن جمال المنظر.