بعد مرور شهر.. هل حان وقت العلاج النفسي "الحقيقي" للناجين من الزلزال؟

بعد مرور شهر كامل على الزلزال الكارثي المدمر في تركيا وسوريا، والذي خلَّف عشرات الآلاف من الضحايا في البلدين، تبرز أهمية الدعم النفسي للناجين من هول الكارثة الطبيعية في هذه المرحلة تحديدًا أكثر من أي وقت مضى، إذ يؤكد أطباء نفسيون أن وقت العلاج النفسي بدأ الآن، وأن الفترة الماضية لم تكن مجدية نفسيًّا إلى حد كبير.

وودّع الناجون من الزلزال الشهر الأول من الكارثة التي ضربت في السادس من فبراير/ شباط، جنوب تركيا وشمال غرب سوريا بألم وغموض أكثر، مستقبلين شهرهم الثاني في الوقت الذي تُثار فيه تساؤلات مهمة حول خصوصية هذا الشهر دون سواه "نفسيًّا"، وأبرز الحالات النفسية فيه، ومخاطر هذه المرحلة، والإجراءات العلاجية النفسية المناسبة.