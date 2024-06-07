بعد شن نقابة الممثلين المصريين هجومًا على ورش التمثيل.. أشرف زكي يوضح

شنّت نقابة الممثلين المصريين هجومًا على ورش التمثيل التي تدّعي القدرة على توفير فرص للمشاركة في أعمال فنية، وعلى إلحاق الدارسين بها بنقابة المهن التمثيلية.

وحذّر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانين الشباب من الالتحاق بالورش التمثيلية، للحصول على برنامج تدريبي على التمثيل.

ونشر زكي، التحذير عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وعلق قائلاً: "رسالة للشباب.. نقابة المهن التمثيلية ليس لها علاقة بالورش ولا تعترف بها".

وتواصل "إرم نيوز" مع أشرف زكي لكشف أسباب تحذيرة من ورش التمثيل، حيث قال إن هناك العديد من ورش التمثيل تدّعي أنها تابعة لنقابة المهن التمثيلية، وأنها قادرة على إلحاق الممثلين بالأعمال الفنية، بعد الحصول على الورشة مدفوعة الأجر.

وأضاف الفنان المصري "أنا نقيب الممثلين، ولا أستطيع إجبار المنتجين على إشراكي أو زوجتي أو شقيقتي بأي عمل فني، فكيف تستطيع الورش فعل ذلك؟!".

ولفت أشرف زكي إلى أن الهدف من وراء هذه الورش هو الحصول على مبالغ مالية كبيرة من الشباب الذين يحلمون بدخول عالم التمثيل.