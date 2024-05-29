سوريون: غرام الذهب تجاوز المليون فكيف نتزوج؟

تجاوز سعر غرام الذهب في سوريا، عتبة المليون ليرة (نحو 77 دولارًا)، وراح الحالمون بالزواج، يضيفون ثمن "تلبيسة" العروس من الذهب، إلى العقبات الكثيرة أمام استقرارهم، مثل: ثمن المنزل أو أجرة السكن، وتوفر الدخل الكافي لإعالة الأسرة.

ويتندّر الشباب اليوم، على غلاء الذهب، فيذكّر بعضهم بقصص الحب العذري التي لم تنته بالزواج، مثل قيس وليلى وجميل بثينة، ويقولون إن الحل يكمن في مقاطعة هذا المعدن الثمين واختراع بدائل أخرى، حتى لا يضطر أبناء الجيل، لاختيار العزوبية مكرهين.

وانتشرت دعوات على السوشال ميديا في الفترات السابقة، تطالب أهل العروس باعتماد معدن الفضة كبديل للذهب، نظرًا لسعره الأقل. وقال آخرون إن الاكتفاء بخاتم هو الأنسب.

الراتب أقل من نصف غرام ذهب

ويبلغ راتب الموظف السوري الشهري أقل من ثمن نصف غرام ذهب، أي أنه يحتاج عشرات السنوات كي يشتري "تلبيسة" العروس، شريطة ألا يصرف شيئًا من راتبه على الاحتياجات الأخرى.

ويحمّل البعض، مسؤولية عزوف الشباب عن الزواج، للبنات المتطلبات، اللواتي رغم معرفتهن بالوضع الاقتصادي في البلد، يثقلن على العريس في موضوع الذهب وشراء البيت والإسراف في اللباس.

ويقول الشاب نائل جمعة، لـ"إرم نيوز": "أعمل بدوامين في اليوم، ولا أعود إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، ومع ذلك لا أؤمن كل مصروفي ومتطلباتي، فكيف أتزوج؟".