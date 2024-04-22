وداع مؤثر لإماراتي توفي غرقًا بعد أن أنقذ أخاه من موت محقق (فيديو)

شهدت مدينة العين في أبوظبي، اليوم الاثنين، وداعًا مؤثرًا للشاب الإماراتي سليمان عبدالله الشامسي، الذي توفي غرقًا خلال إنقاذه أخاه الأصغر من موت محقق في وادٍ عميق.

وتواجد في مقبرة أم غافة بعد صلاة الظهر جمع كبير من عائلة الراحل وأصدقائه، وآخرون كثر، لتشييع الشاب الذي توفي في وادي شرم بولاية محضة في سلطنة عمان، يوم أمس الأحد.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي عبارات وداع مؤثرة للشامسي، أشادوا فيها بتضحيته لأجل أخيه الذي زلت قدمه ليقع في الوادي، قبل إنقاذ حياته.