مشهد مثير لثوران بركان ضخم في إندونيسيا (فيديو)
ثار بركان روانغ في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، وقذف حممًا بينما أضاءت ومضات البرق فوهة البركان مما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب، وإجلاء أكثر من 12 ألف شخص يعيشون في جزيرة قريبة.
وحذَّر مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية (PVMBG) سكان جزيرة "تاجولاندانغ" من احتمال حدوث تسونامي، بسبب المواد البركانية التي تناثرت في المحيط.
وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الكوارث الإندونيسية ضربات صاعقة تومض فوق فوهة بركان روانغ، فيما تناثرت سحب حمراء نارية من الحمم والصخور في الهواء وتساقطت حول الجزيرة.
ورفعت السلطات حالة التأهب في روانغ إلى أعلى مستوى عقب ثوران البركان في الصباح الباكر، وحثت السكان على عدم الاقتراب منه نهائيًا.
وقالت وكالة التخفيف من آثار الكوارث الإندونيسية (BNPB) إن جميع السكان البالغ عددهم 843 شخصًا الذين يعيشون في جزيرة روانغ، حيث يقع البركان، تم نقلهم إلى مانادو، عاصمة مقاطعة سولاويزي الشمالية، على أن يتم نقل سكان جزيرة تاجولاندانج إلى جزيرة سياو في الشمال.
وبحسب "رويترز"، يأتي ثوران البركان في أعقاب سلسلة من الثورات التي حدثت في وقت سابق من هذا الشهر، والتي أجبرت المئات على الإخلاء، وإغلاق المطار في العاصمة الإقليمية مانادو.