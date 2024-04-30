مشهد مثير لثوران بركان ضخم في إندونيسيا (فيديو)

ثار بركان روانغ في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، وقذف حممًا بينما أضاءت ومضات البرق فوهة البركان مما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب، وإجلاء أكثر من 12 ألف شخص يعيشون في جزيرة قريبة.

وحذَّر مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية (PVMBG) سكان جزيرة "تاجولاندانغ" من احتمال حدوث تسونامي، بسبب المواد البركانية التي تناثرت في المحيط.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الكوارث الإندونيسية ضربات صاعقة تومض فوق فوهة بركان روانغ، فيما تناثرت سحب حمراء نارية من الحمم والصخور في الهواء وتساقطت حول الجزيرة.