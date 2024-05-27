أسرار الثقفي.. أول مصورة سعودية في مبادرة طريق مكة (فيديو)

أصبحت الجندي أول أسرار الثقفي أول مصورة سعودية من العنصر النسائي تشارك في مبادرة "طريق مكة" مع الفريق الإعلامي لوزارة الداخلية.

وأكدت أسرار أنها تواجدها مع الفريق للعمل في مدينة "سولو" الإندونيسية أضاف لها الكثير من خلال تبادل الخبرات في مجال الإعلام، وفق قناة "الإخبارية".

وقالت: "المبادرة أتاحت لي الفرصة لنقل مشاعر الحجاج من بلدانهم، وكنت أشعر بمشاعر مختلطة بين فرح وفخر ورحمة وأنا أوثق ابتسامة فرحة ضيوف الرحمن المرسومة على وجوههم".

وأضافت: "محظوظة كوني جزء من هذه المهمة التي كان لي شرف المشاركة فيها".