ستحتفي به "الألكسو".. من هو الشاعر السوري صقر عليشي؟

وقع اختيار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بمناسبة اليوم العربي للشعر، على الشاعر السوري صقر عليشي، وعلى الشاعر الليبي الراحل الشيخ المجاهد سلمان الباروني، كشاعرَي الدورة العاشرة لها، داعيةً للاحتفال باليوم العربي للشعر وبالشاعرين المحتفى بهما طيلة عام 2024.

واستطاع الشاعر السوري من خلال 8 مجموعات شعرية، أن يكتب "قصائد مشرفة على السهل"، نابشاً في "الأسرار" الخاصة باللغة، دامجاً إياها بـ"قليل من الوجد"، ما أوصله إلى "أعالي الحنين"، قاطفاً "عناقيد الحكمة"، ومقتنصاً "معنًى على التل"، هو المُجرِّب الواعي يعترف: "أحاول هذا الكلام الوثير"، وعن عشقه يقول "في عينيكِ ضعت"، صانعاً بملحميته المدغمة مع ذاته القلقة ما يشبه "أسطورة فينيقية".

وبين قصيدة التفعيلة، التي تستدعي متلقّيها إلى عالمها الذاتي، وقصيدة النثر التي تترك الأبواب مفتوحةً لمتلقيها وتتقصد إقامة جسور بين هيكلها المعماري والعالم الخارجي، لم يكن صقر عليشي في أي وقت مع شكل شعري ضد آخر، فالأمر بالنسبة إليه متروك للحساسية الشعرية وتكوين الشاعر، مع أنه حتى الآن يجد نفسه في قصيدة التفعيلة أكثر من غيرها.