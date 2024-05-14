أم كويتية تحتفل بتخرج ابنها من جامعة أمريكية بطريقة مؤثرة (فيديو)

عبّرت سيدة كويتية عن فرحتها وابتهاجها بحصول ابنها على شهادة الدكتواره في الهدنسة، من إحدى الجامعات الأمريكية، بطريقتها الخاصة.

وخلال تسلم الطالب وشاح التخرج من أحد مسؤولي الجامعة، وسط حضور أكاديمي وطلابي كبير، فاجأت السيدة الحضور بترديد الصلاة على النبي محمد قائلة: "الصلاة والسلام عليك يا نبي الله محمد".

وأثارت والدة الخريج، ويدعى راشد العراك، مشاعر طيف واسع من الحضور وسط صيحات الإشادة والإعجاب والتقدير من المتواجدين.