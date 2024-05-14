أم كويتية تحتفل بتخرج ابنها من جامعة أمريكية بطريقة مؤثرة (فيديو)
عبّرت سيدة كويتية عن فرحتها وابتهاجها بحصول ابنها على شهادة الدكتواره في الهدنسة، من إحدى الجامعات الأمريكية، بطريقتها الخاصة.
وخلال تسلم الطالب وشاح التخرج من أحد مسؤولي الجامعة، وسط حضور أكاديمي وطلابي كبير، فاجأت السيدة الحضور بترديد الصلاة على النبي محمد قائلة: "الصلاة والسلام عليك يا نبي الله محمد".
وأثارت والدة الخريج، ويدعى راشد العراك، مشاعر طيف واسع من الحضور وسط صيحات الإشادة والإعجاب والتقدير من المتواجدين.
ونشر العراك، عبر حسابه بمنصة "إكس"، مقطعاً يوثق تلك اللحظة مع صور من حفل التخرج، علق عليها قائلاً: "تسع سنوات ، تغرّبت فيها عن وطني لأستكمل دراستي بدءاً من مرحلة اللغة ومروراً بمرحلتي البكالريوس والماجستير".
وأضاف: "واليوم أنهي هذا الفصل من حياتي بحصولي على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من واحدة من أفضل 10 جامعات في التخصص على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال الدكتور العراك معلقاً على ابتهاج والدته: "كنت ولا زلت أسعى دائماً بأن أجعلك يا أمي فخورة بابنك.. لا عدم صوتج يا يما".