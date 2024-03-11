الإعلانات تعوض النجوم عن الدراما الرمضانية (فيديو)

قرَّر عدد من النجوم عدم المشاركة بأعمال تلفزيونية في رمضان 2024، إلا أنهم أطلوا على جمهورهم في الشهر الكريم من خلال الإعلانات، التي لا تقل أهمية عن الأعمال الدرامية، إذ ينتظرها الجمهور بحماسة كل عام.

محمد رمضان

من أبرز النجوم الذين قرروا التواجد في الإعلانات هذا العام هو الفنان محمد رمضان، حيث يقدم إعلانًا لإحدى شركات الاتصالات المصرية، بمشاركة مواطنته المطربة أنغام، حيث ظهر الثنائي في شارع المعز(أحد الشوارع الأثرية في مصر) وقدما معًا أغنية بعنوان "الساعات الحلوة ما بتخلصش".

وكان من المقرر أن يخوض محمد رمضان الموسم الجاري بمسلسل "جعفر العمدة 2" بعد النجاح الكبير الذي حققه في الجزء الأول الذي عرض بالموسم الماضي، إلا أنه تم تأجيل المشروع، وسط أنباء عن إلغاء فكرة تقديمه.