الإعلانات تعوض النجوم عن الدراما الرمضانية (فيديو)
قرَّر عدد من النجوم عدم المشاركة بأعمال تلفزيونية في رمضان 2024، إلا أنهم أطلوا على جمهورهم في الشهر الكريم من خلال الإعلانات، التي لا تقل أهمية عن الأعمال الدرامية، إذ ينتظرها الجمهور بحماسة كل عام.
محمد رمضان
من أبرز النجوم الذين قرروا التواجد في الإعلانات هذا العام هو الفنان محمد رمضان، حيث يقدم إعلانًا لإحدى شركات الاتصالات المصرية، بمشاركة مواطنته المطربة أنغام، حيث ظهر الثنائي في شارع المعز(أحد الشوارع الأثرية في مصر) وقدما معًا أغنية بعنوان "الساعات الحلوة ما بتخلصش".
وكان من المقرر أن يخوض محمد رمضان الموسم الجاري بمسلسل "جعفر العمدة 2" بعد النجاح الكبير الذي حققه في الجزء الأول الذي عرض بالموسم الماضي، إلا أنه تم تأجيل المشروع، وسط أنباء عن إلغاء فكرة تقديمه.
أحمد عز
يعد أحمد عز من الفنانين الذين يتواجدون في إعلانات رمضان كل عام، وهذا العام يقدم إعلان شركة "أورانج" للاتصالات، حيث يظهر خلاله وهو يتناول وجبة الإفطار على مائدة بمنطقة المريوطية بمصر، ويقدم الفنان حسين الجسمي خلال الإعلان أغنية بعنوان "أسمراني عيونه سمرا".
وغاب الفنان أحمد عز عن الموسم الرمضاني الماضي أيضًا، وفي هذا الصدد صرَّح أحمد عز خلال لقاء تليفزيوني، مؤكدًا أنه يفضل التواجد في الموسم الرمضاني كل 4 سنوات.
يسرا
تعوّض الفنانة يسرا غيابها عن الموسم الرمضاني 2024، بمشاركتها في إعلانين مختلفين، أحدهما لأحد الأحياء السكنية الشهيرة ـ تحت الإنشاء ـ ويشارك خلاله مجموعة من الفنانين منهم شيرين رضا، ومحمد فراج، كما تشارك في إعلان آخر مع الفنان أمير كرارة والفنانة ياسمين صبري والفنانة دينا الشربيني، سيعرض خلال الساعات القليلة القادمة.
وخاضت يسرا الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "1000 حمد لله على السلامة"، والذي ينتمي للأعمال الكوميدية.
شيرين رضا
تغيب شيرين رضا عن موسم رمضان 2024، حيث صرحت أنها لا تحب أجواء التصوير في رمضان، خاصة وأنها انتهت مؤخرًا من تصوير مسلسل وبينا ميعاد الذي عرض مؤخرًا.
وقررت شيرين رضا التواجد في الموسم من خلال إعلان كمبوند جديد بمصر، بمشاركة يسرا ومحمد فراج.
محمد فراج
يشارك الفنان محمد فراج في إعلان كمبوند "ora" المملوك لرجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، بعدما قرر الغياب عن الموسم الرمضاني 2024، بسبب انشغاله بتصوير عمل آخر من إنتاج منصة "نتفليكس".