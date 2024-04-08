القاهرة.. متحف من المآذن والأضرحة وأرشيف حي يختصر الزمان (فيديو إرم)

هنا يستريح التاريخ في الأزقة والدروب الضيقة المرصوفة بالبلاط الأملس الناعم والحكايات، وينقش الزمان بصمته على المآذن والمساجد والأضرحة التي تضم رفات العلماء والفقهاء.

هنا القاهرة.. قصة عابرة للعصور وعنوان حي لواحدة من أقدم مدن العالم القديم.

يعود تأسيسها بصورتها الحالية إلى عام 969 م على يد القائد جوهر الصقلي موفد الفاطمييين لفتح مصر لكنها تضرب بجذورها في التاريخ إلى ما قبل ذلك بآلاف السنين حيث عُرفت باسم " من نفر" أي "المدينة الجميلة" ثم "أون" وكانت أول عاصمة سياسية وإدارية لمصر بعد توحيد الوجهين البحري والقبلي على يد الملك مينا.

ولعبت دورًا فلسفيًّا في تفسير نشأة الوجود، كما أسهمت في بزوغ التقويم الفلكي الذي اشتهرت به الحضارة المصرية القديمة. وعرفت باليونانية باسم " هليوبوليس" بمعنى " مدينة الشمس" وموقعها حاليًّا هو في "عين شمس" و"المطرية".