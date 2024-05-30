عابد فهد يسخر من هجوم مؤلف "ولاد بديعة"
رد الفنان السوري عابد فهد على هجوم مواطنه الكاتب والممثل يامن الحجلي بسبب شخصيته في مسلسل "الولادة من الخاصرة ـ منبر الموتى"، واصفًا تصريحاته بـ"المتسرعة".
وقال فهد خلال لقاء تلفزيوني: "يامن تسرع كتير بكلامه، وأنا زعلت منه لانتقاده شخصية المقدم رؤوف، لأن شخصية رؤوف هي نموذج ينعكس على مجتمع لا يستحق هذا الانعكاس، يامن تسرع برأيه وردوا عليه الشباب المحبين، وبكير يرد بهي الطريقة".
وأشار فهد إلى أنه يتمنى ليامن الحجلي النجاح، وإذا عرض عليه نص له سيقرؤه بالطبع، مضيفا: "هذا جيل جديد، وإن كان رايحين لمكان خطأ، يجب علينا أن نوجههم، أو نهنئهم عليه".
وكان الحجلي، والذي شارك مواطنه الكاتب علي وجيه في كتابة مسلسل "ولاد بديعة"، الذي عرض رمضان المنصرم، وحقق نجاحا كبيرا، قد هاجم الفنان عابد فهد بعد انتقاده للمسلسل بسبب مشاهد العنف، ورد عليه خلال ظهوره في بودكاست "عندي سؤال" الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس، قائلاً: "كان على عابد أن يقول هذا الكلام لنفسه عندما قدم دور "المقدم رؤوف" في "منبر الموتى"، فهذه الشخصية تمثل أبشع نموذج للعنف".
وأضاف الحجلي: "أعتقد أن عابد فهد تم توريطه في هذا التصريح، وتم سحبه إلى مكان لم يعد قادراً على الرجوع منه"، وتابع أن له "رأياً مخالفاً للفنان السوري، من خلال رسالة صوتية أرسلها إلى شريكه في التأليف علي وجيه، عبّر من خلالها عن إعجابه بالمسلسل، وهنأه بالنجاح الكبير له"، متسائلا عن "سبب هذا التناقض".