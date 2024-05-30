عابد فهد يسخر من هجوم مؤلف "ولاد بديعة"

رد الفنان السوري عابد فهد على هجوم مواطنه الكاتب والممثل يامن الحجلي بسبب شخصيته في مسلسل "الولادة من الخاصرة ـ منبر الموتى"، واصفًا تصريحاته بـ"المتسرعة".

وقال فهد خلال لقاء تلفزيوني: "يامن تسرع كتير بكلامه، وأنا زعلت منه لانتقاده شخصية المقدم رؤوف، لأن شخصية رؤوف هي نموذج ينعكس على مجتمع لا يستحق هذا الانعكاس، يامن تسرع برأيه وردوا عليه الشباب المحبين، وبكير يرد بهي الطريقة".

وأشار فهد إلى أنه يتمنى ليامن الحجلي النجاح، وإذا عرض عليه نص له سيقرؤه بالطبع، مضيفا: "هذا جيل جديد، وإن كان رايحين لمكان خطأ، يجب علينا أن نوجههم، أو نهنئهم عليه".