مخرج "بقينا اتنين" يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل دور طارق عبد العزيز بعد وفاته
كشف المخرج طارق رفعت، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، عن الشكل الذي سيظهر به الفنان الراحل طارق عبدالعزيز ضمن أحداث مسلسل "بقينا اتنين"، الذي بدأ عرضه ضمن الماراثون الرمضاني.
وقال رفعت إنه أجرى تعديلات بسيطة على سيناريو العمل، إلى جانب استعانته ببعض حلول المونتاج، وذلك بعد وفاة الفنان أثناء تصوير المسلسل، في نوفمبر الماضي.
وأضاف المخرج المصري متحدثا عن مشاهد الفنان الراحل في المسلسل: "صوّر الفنان الراحل حوالي 30% فقط من مشاهده في العمل، وفي هذا الموقف الصعب اضطررنا للقيام ببعض التعديلات البسيطة على السيناريو ليتناسب مع ظهور الراحل خلال أحداث المسلسل".
وتابع: "الله يرحمه كان فنانا كبيرا ونعتبر ظهوره في المسلسل تكريما له ولمسيرته الفنية الكبيرة، فهو كان من أطيب الأشخاص ويستحق ما نقوم به لأجله في المسلسل، وأن يكون حاضرا بهذا العمل في رمضان رغم رحيله عن الحياة".
ونفى المخرج الاستعانة بـ"دوبلير" لاستكمال بقية مشاهد الفنان طارق عبدالعزيز، كذلك نفى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه لا يستطيع الإفصاح عن الحدث الذي سيتوقف خلاله دور الفنان الراحل أو عدد الحلقات التي سيظهر فيها.
واستكمل رفعت حديثه عن سبب عدم استخدام الذكاء الاصطناعي على غرار الأعمال العالمية لحلول مثل هذا الموقف، قائلا: "ليست لدي مشكلة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في العموم، ولم أحتج للقيام بذلك من أجل الحفاظ على العمل وحضور طارق عبدالعزيز بأفضل صورة ممكنة".
وعن ظروف وفاة طارق عبدالعزيز الصعبة خلال تصوير المسلسل، قال: "وفاة فنان خلال تصوير مسلسل وداخل البلاتوه أمر صعب للغاية، يشكل صدمة كبيرة للجميع، خسارة فنان وقيمة كبيرة مثل طارق عبدالعزيز كانت صدمة".
وتابع: "لم تمر وفاة طارق عبدالعزيز على فريق العمل بسهولة، ولكن الحمد لله وصلنا لفكرة معينة لا أستطيع الإفصاح عنها حاليا؛ لنحافظ على حضور ووجود الفنان طارق عبدالعزيز بالمسلسل في رمضان بآخر عمل فني له في حياته".
يذكر أن أحداث مسلسل "بقينا اتنين" تدور في إطار اجتماعي كوميدي من خلال سيدة مطلقة تواجه نظرة المجتمع وظروف الطلاق وتأثيرها عليها وعلى الأبناء.
العمل بطولة رانيا يوسف وشريف منير والراحل طارق عبدالعزيز وميمي جمال وعمرو وهبة وتامر فرج ومروة عبدالمنعم، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.