مخرج "بقينا اتنين" يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل دور طارق عبد العزيز بعد وفاته

كشف المخرج طارق رفعت، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، عن الشكل الذي سيظهر به الفنان الراحل طارق عبدالعزيز ضمن أحداث مسلسل "بقينا اتنين"، الذي بدأ عرضه ضمن الماراثون الرمضاني.

وقال رفعت إنه أجرى تعديلات بسيطة على سيناريو العمل، إلى جانب استعانته ببعض حلول المونتاج، وذلك بعد وفاة الفنان أثناء تصوير المسلسل، في نوفمبر الماضي.

وأضاف المخرج المصري متحدثا عن مشاهد الفنان الراحل في المسلسل: "صوّر الفنان الراحل حوالي 30% فقط من مشاهده في العمل، وفي هذا الموقف الصعب اضطررنا للقيام ببعض التعديلات البسيطة على السيناريو ليتناسب مع ظهور الراحل خلال أحداث المسلسل".