فنزويلا تفقد آخر أنهارها الجليدية.. والقادم أسوأ

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن فنزويلا "فقدت آخر أنهارها الجليدية" بحسب صور الأقمار الصناعية، لتصبح أول دولة في الأمريكتين تفقد كل الأنهار الجليدية، والتي كانت موطنا لـ6 أنهار جليدية، قبل ذوبان 5 منها بحلول عام 2011.

وتعرِّف هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الأنهار الجليدية على أنها أجسام جليدية تبلغ مساحتها حوالي 25 فدانا.

وفقدت فنزويلا مؤخرا نهر هومبولت الجليدي، الذي يطلق عليه بالإسبانية اسم "لا كورونا" (التاج)، ويقع على أعلى قمة في ميريدا كورديليرا.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية الحديثة، وجود هكتارين فقط من الجليد (أقل بقليل من 5 أفدنة)، مقارنة بالمساحة السابقة لـ"لا كورونا" التي كانت تبلغ حوالي 450 هكتارا (أكثر من 1100 فدان).