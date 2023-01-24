أكثر أسود العالم "وحدة" يفقد زئيره

فقد أسد زئيره بعد تركه وحيدا في قفص صغير بحديقة حيوان مهجورة لمدة 5 سنوات.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الأسد الذي أطلق عليه اسم "روبن"، والذي يعتبر أكثر أسود العالم وحدة، كان يعيش في حديقة حيوان "مهجورة" على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، امتلكها رجل أعمال روسي قبل وفاته.

وبعد إغلاق الحديقة، تم إنقاذ جميع الحيوانات، إلا الأسد روبن الذي يبلغ اليوم من العمر 15 عاما، إذ ظل وحيدا في قفص صغير جدا، ما جعله يفقد زئيره.

ولحسن الحظ، سارعت منظمة "أنيمال ديفندر"Animal Defender الخيرية البريطانية في إنقاذ الأسد روبن، حيث تخطط حاليا لنقله إلى حديقة آمنة في جنوب أفريقيا، تضم أسودا أخرى.