ساعة من "رولكس" تحقق رقماً قياسياً

حققت ساعة نادرة من طراز "رولكس ميلجوس" رقماً قياسياً بعدما بيعت مقابل 2.5 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ دفع في مزاد مقابل الساعة السويسرية المصنوعة للعلماء.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الساعة مصنوعة من الاستانلس ستيل عام 1958 وكانت مصممة لمقاومة المجال المغناطيسي.

وأشارت الوكالة إلى أن الساعة كانت واحدة من أغلى ساعات اليد، التي بيعت في مزادات للساعات، جرى تنظيمه في جنيف مطلع الأسبوع الجاري.

وباعت دار مزادات "فيليبس"، السبت الماضي، ساعة "رولكس ميلجوس" مقابل 2.24 مليون فرانك سويسري لأحد المزايدين، وهو رقم قياسي لأي من إصدارات "ميلجوس"، وهو ضعف القيمة التي قدرت بمليون فرانك قبل المزاد.

وبيعت نسخة مماثلة صدرت 1958 في دار مزادات "كريستي" في 2013 مقابل 317 ألف فرانك، وبيعت أخرى في دار "فيليبس" في 2022 مقابل أكثر من 300 ألف فرانك.