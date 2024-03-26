تاريخ الأميرة كيت ميدلتون الصحي

بعد أن كشفت مؤخرا إصابتها بالسرطان، بدأت الصحف البريطانية مراجعاتها في التاريخ الطبي لأميرة ويلز كيت ميدلتون.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير مطول إن لدى كيت ندبة بحجم ثلاث بوصات على الجانب الأيسر من رأسها رصدت لأول مرة في عام 2011 عندما كان ظهور الأميرة في حفل عشاء خاص في كلارنس هاوس.

وأكدت المصادر الملكية في بيان رسمي أن الندبة نتيجة لعملية جراحية أجريت للأميرة عندما كانت طفلة صغيرة،

وأنها كانت "عملية خطيرة للغاية" دون الإدلاء بالمزيد من التعليقات.

وقال جراحون في ذلك الوقت إنه من غير المرجع أن تكون الندبة نتيجة ورم، وربما ناجمة عن إزالة "وحمة".