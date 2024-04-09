الموعد العام المقبل.. توقع "صادم" من ماسك

وأوضح ماسك عندما سئل عن الجدول الزمني لتطوير "الذكاء الاصطناعي العام"، "إذا عرَفت ’إيه.جيه.آي’ (الذكاء الاصطناعي العام) على أنه أكثر ذكاء من أذكى إنسان، فأعتقد أنه من المحتمل أن يكون ذلك في العام المقبل، في غضون عامين".

وقال ماسك، الذي شارك أيضا في تأسيس شركة "أوبن إيه.آي" لأبحاث الذكاء الاصطناعي، إن الافتقار إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة يعيق تجربة نموذج الإصدار الثاني من جروك.

وأسس ماسك شركة إكس.إيه.آي العام الماضي لمنافسة أوبن إيه.آي، التي رفع دعوى قضائية ضدها، متهما إياها بالتخلي عن مهمتها الأصلية المتمثلة في تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية وليس من أجل الربح، بينما تنفي أوبن إيه.آي هذه المزاعم.

وأضاف أنه رغم أن النقص في الرقائق كان عائقا كبيرا أمام تطوير الذكاء الاصطناعي حتى الآن، فإن إمدادات الكهرباء ستكون حاسمة في العام أو العامين المقبلين.

وعن السيارات الكهربائية، أكد ماسك أن شركات صناعة السيارات الصينية هي "الأكثر قدرة على المنافسة في العالم"، وتشكل "أصعب التحديات التنافسية" لشركة تسلا.

وسبق أن حذّر ماسك من أن المنافسين الصينيين سيدمرون المنافسين العالميين إذا لم توضع حواجز تجارية.