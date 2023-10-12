النجوم يدعمون تايلور سويف في العرض الأول لفيلمها The Eras Tour

ووقف المئات من معجبي تايلور عند مدخل المسرح، حيث قدموا مجموعة من أغانيها، والتقطوا صورًا تذكارية معها.

واللافت كان حضور عدد كبير من النجوم لدعم زميلتهم تايلور، بينهم آدم ساندلر، ورايشتل زيجلر، وبيونسيه وجوليا جارنر، وماريسكا هارجيتاي.

ولفتت تايلور الأنظار لإطلالتها بفستان مطرز بالورود، جاء باللون الأزرق الفاتح من تصميم دار أزياء "أوسكار دي لارنتا".