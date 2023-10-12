النجوم يدعمون تايلور سويف في العرض الأول لفيلمها The Eras Tour
حضرت النجمة الأمريكية "تايلور سويفت" العرض العالمي الأول لفيلمها المنتظر The Eras Tour مساء أمس الأربعاء، في مسرح "ذا غروف" بلوس أنجلوس.
ووصلت تايلور للسجادة الحمراء مبكرًا، حيث التقطت صورًا مع فريقها ومخرج العمل "سام رينش"، قبل أن تسارع في الدخول لمشاهدة الفيلم.
ووقف المئات من معجبي تايلور عند مدخل المسرح، حيث قدموا مجموعة من أغانيها، والتقطوا صورًا تذكارية معها.
واللافت كان حضور عدد كبير من النجوم لدعم زميلتهم تايلور، بينهم آدم ساندلر، ورايشتل زيجلر، وبيونسيه وجوليا جارنر، وماريسكا هارجيتاي.
ولفتت تايلور الأنظار لإطلالتها بفستان مطرز بالورود، جاء باللون الأزرق الفاتح من تصميم دار أزياء "أوسكار دي لارنتا".
خطاب مؤثر
وقبل عرض الفيلم، ألقت تايلور خطابًا مؤثرًا قالت فيه "أردت أن آتي والقي عليكم التحية قبل أن تشاهدوا الفيلم، لأن نجاح جولتي الغنائية سببه وجودكم واهتمامكم. أنتم أبطال هذا الفيلم، لأن سحركم واهتمامكم بالتفاصيل هو سبب تألقي في صناعة وتقديم الموسيقى".
ووجهت تايلور رسالة لفريق عمل الفيلم مشيدة بعملهم الدؤوب. وقبل أن تنضم للحضور، وجهت رسالة شكر لمعجبيها، مشددة على أنها "تقدر كل ما يفعلونه من أجلها".
يذكر أن مركز التسوق الشهير "ذا غروف"، حيث أقيم العرض الأول للفيلم، كان أعلن عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيتم إغلاق المجمع بشكل كامل يوم الأربعاء، بسبب هذا الحدث الضخم.
وأظهرت مقاطع فيديو تبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شارع "ذا غروف" مغطى بسجادة حمراء كبيرة أحاطت بالمسرح، الذي ظهر على مدخله ملصقات لفيلم Eras Tour. كما تبين أنه تم إغلاق الشوارع المحيطة بالمكان، مع تعزيزات لعناصر الشرطة في المنطقة.