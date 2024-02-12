ترامب يَمُنُّ على تايلور سويفت: مستحيل أن تدعمي المحتال بايدن

ترامب يَمُنُّ على تايلور سويفت: مستحيل أن تدعمي المحتال بايدن
شارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعض أفكاره حول المرشح الأمريكي الذي يجب أن ينال دعم المغنية الأمريكية تايلور سويفت في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.
وقال ترامب في رسالة "غير مباشرة" لتايلور سويفت عبر منصة "تروث سوشال" "لقد وقّعت على قانون تحديث الموسيقى لتايلور سويفت وجميع الموسقيين الآخرين.. أما جو بايدن فلم ولن يفعل شيئًا لتايلور".
وأضاف "من المستحيل أن تدعم تايلور المحتال جو بايدن، الرئيس الأسوأ والأكثر فسادًا في تاريخ بلادنا، من المستحيل أن تكون غير مخلصة للرجل الذي جمع لها الكثير من المال". (بالإشارة إلى نفسه)
وفي عام 2018 وقّع ترامب فعلا على قانون MMW الذي غيّر الطريقة التي يحصل بها مؤلفو الأغاني والموسيقيون على بعض الإتاوات.
وقال ترامب آنذاك إن "قانون تحديث الموسيقى يسد الثغرات في قوانين حقوق الملكية الرقمية لدينا لضمان حصول مؤلفي الأغاني والفنانين والمنتجين على أموال عادلة مقابل ترخيص الموسيقى".
وتابع "لقد قرأت عن هذا الأمر لسنوات عديدة ولم أعتقد مطلقًا أنني سأشارك فيه، لكنني شاركت.. لقد عومل الموسيقيين بشكل غير عادل للغاية.. ولكن ليس بعد الآن".
وفي منشوره نفسه على "تروث سوشال" قدم ترامب أيضًا كلمة إطراء لحبيب تايلور سويفت، لاعب الكرة ترافيس كيلسي، قائلا "أحب صديقها ترافيس، رغم أنه قد يكون ليبراليًّا، وربما لا يستطيع تحملي!".
يذكر أن تايلور سويفت كشفت في أكتوبر 2020، عبر تويتر أنها ستصوت لجو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة خلال الانتخابات العامة، معلنة معارضتها لترامب، خصوصًا بعد تعليقاته على متظاهري حركة "حياة السود مهمة" في مينيسوتا وأسلوب تعامله فيما يخص تمويل خدمة البريد الأمريكية.
ومن المؤكد أن جمهور تايلور سويفت العريض في الولايات المتحدة الأمريكية، قد يشكل هدفًا لمرشحي الرئاسة وليس ترامب فقط.