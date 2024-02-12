ترامب يَمُنُّ على تايلور سويفت: مستحيل أن تدعمي المحتال بايدن

شارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعض أفكاره حول المرشح الأمريكي الذي يجب أن ينال دعم المغنية الأمريكية تايلور سويفت في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقال ترامب في رسالة "غير مباشرة" لتايلور سويفت عبر منصة "تروث سوشال" "لقد وقّعت على قانون تحديث الموسيقى لتايلور سويفت وجميع الموسقيين الآخرين.. أما جو بايدن فلم ولن يفعل شيئًا لتايلور".

وأضاف "من المستحيل أن تدعم تايلور المحتال جو بايدن، الرئيس الأسوأ والأكثر فسادًا في تاريخ بلادنا، من المستحيل أن تكون غير مخلصة للرجل الذي جمع لها الكثير من المال". (بالإشارة إلى نفسه)

وفي عام 2018 وقّع ترامب فعلا على قانون MMW الذي غيّر الطريقة التي يحصل بها مؤلفو الأغاني والموسيقيون على بعض الإتاوات.