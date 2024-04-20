"يعملون لمصالح شخصية".. الفنان سيد بدرية يهاجم سينمائيي مصر
اتهم الفنان المصري - الأمريكي، سيد بدرية، المسؤولين عن قطاع السينما في مصر بـ"التفريط" في التراث السينمائي، والسعي لتحقيق "مكاسب شخصية، بدلا من العمل لمصلحة الوطن".
جاء ذلك في حوار مع "إرم نيوز" تناول أسباب عدم حضور بدرية للفعاليات السينمائية المصرية، وبالتحديد مهرجان القاهرة السينمائي، بالإضافة إلى تجاربه الفنية في "هوليوود".
وقال بدرية: "عُرض لي بالفعل فيلم American east في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2008، ولم أحضر وقتها لأنني لست من الشلة التي تدير السينما والمحافل في مصر"، مضيفا: "لقد تم توجيه الدعوة لي وقتها ولكنني لم أقبلها، إذ لم أشعر بالتقدير في طريقة الدعوة"، من دون أن يكشف عن الطريقة.
وتابع: "لا أحترم هؤلاء الأشخاص وهم يبادلونني الشعور نفسه، ولا أسعى لحضور أي محافل فنية مصرية بسبب الشلة السينمائية المعروفة في مصر".
وهاجم بدرية المنتج وكاتب السيناريو المصري محمد حفظي، واتهمه بـ"التفريط" ببيع التراث المصري، و"عدم" محاربة القضايا المهمة المتعلقة بالسينما في البلاد، كما قال إن طريقة ترشيح الأفلام للجوائز العالمية تواجه أزمات بسبب "سعي" البعض لتحقيق مصالح شخصية.
وتحدث الفنان المصري عن أحدث أعماله في "هوليوود"، وهو مشروع فيلم روائي طويل يحمل اسم "مرحبا أيتها الجميلة"، ويدور حول شخص عربي أمريكي متزوج من أمريكية تصاب بالسرطان.
ولفت إلى أن العمل يتناول طبيعة مخاوف الشعوب العربية من هذا المرض رغم تقدم الطب، وأثر ذلك نفسيا على زوجته، التي تتعرض لصدمات نفسية بسبب نظرة عائلة زوجها السطحية بعد إصابتها بالمرض.
وأكد أن الفيلم يقدم رسائل إنسانية للشفاء من المرض، ويوجه رسالة للجميع بالتحلي بالأمل.
وأكد: "بعد نصف قرن من العمل في هوليوود أتمنى تقديم قصص إنسانية مؤثرة في ختام مشواري، وسعيد لما قمت به، من دون أن يقوم أي ممثل عربي بخطوات مشابهة بعيدا عن النظرة النمطية المتعارف عليها".
وعن رأيه في تجارب الممثلين العرب بهوليوود، قال: "عمر الشريف لن يأتي مثله وهو حالة عربية لن تتكرر، لكن غسان مسعود وسعيد تغماوي وألكسندر صديق وغيرهم من العرب لهم تجارب، لكن عمر الشريف مثل أبو الهول لن يتكرر، وهو في هوليوود مثل أم كلثوم في مصر والوطن العربي".
يشار إلى أن سيد بدرية حصل" على جائزة أفضل فيلم قصير في حفل توزيع جوائز البافتا العالمية عن فيلمه "قناديل وجراد البحر".