"يعملون لمصالح شخصية".. الفنان سيد بدرية يهاجم سينمائيي مصر

اتهم الفنان المصري - الأمريكي، سيد بدرية، المسؤولين عن قطاع السينما في مصر بـ"التفريط" في التراث السينمائي، والسعي لتحقيق "مكاسب شخصية، بدلا من العمل لمصلحة الوطن".

جاء ذلك في حوار مع "إرم نيوز" تناول أسباب عدم حضور بدرية للفعاليات السينمائية المصرية، وبالتحديد مهرجان القاهرة السينمائي، بالإضافة إلى تجاربه الفنية في "هوليوود".

وقال بدرية: "عُرض لي بالفعل فيلم American east في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2008، ولم أحضر وقتها لأنني لست من الشلة التي تدير السينما والمحافل في مصر"، مضيفا: "لقد تم توجيه الدعوة لي وقتها ولكنني لم أقبلها، إذ لم أشعر بالتقدير في طريقة الدعوة"، من دون أن يكشف عن الطريقة.