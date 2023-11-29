15 مطعمًا بإسبانيا تحصد 3 نجوم ميشلان.. آخرها في قرطبة

ارتفع عدد المطاعم الإسبانية الحاصلة على ثلاث من نجوم "ميشلان" إلى 15 بعدما أضاف الدليل الشهير إليها الثلاثاء اثنين جديدين إلى هذه القائمة هما "ديسفروتار" في برشلونة و"نور" في قرطبة.

وسبق لـ"ديسفروتار" الذي يقوده الطهاة أوريول كاسترو وماتيو كاسانياس وإدوارد سادروك أن حصل على نجمتي "ميشلان" عام 2018، وحلّ في حزيران/يونيو الفائت ثانياً في تصنيف "50 بست رستورانتس" 50 best restaurants المهم لأفضل المطاعم في العالم.

ولدى الإعلان مساء الثلاثاء عن حصول المطعم على هذه النجمة الثالثة خلال أمسية احتفالية في برشلونة، صفّق الحاضرون طويلاً للطهاة الثلاثة الذين كانوا يعملون سابقًا في مطعم "إل بولي" الكاتالوني الشهير الذي تحول الآن متحفًا.