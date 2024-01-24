المغرب.. آثار أقدام بشرية تعود إلى 90 ألف سنة

أعلنت ورقة بحثية، نُشرت في مجلة "نيتشر" الإنجليزية المتخصصة، وجود آثار أقدام بشرية عمرها 90 ألف سنة في مدينة العرائش شمال المغرب؛ وهي أقدم آثار لأقدام بشرية للإنسان العاقل شمال إفريقيا وجنوب المتوسط.

وقدّر العلماء المشرفون على البحث أن تعود هذه الآثار، البالغ عددها 85، إلى خمسة أفراد على الأقل، منهم أطفال ومراهقون وراشدون، وهي آثار موجهة أساسا إلى الماء، إذ تعطي صورة حول البحث عن الموارد البحرية من طرف الإنسان العاقل، الذي كان يعيش ويتحرك على ضفاف العرائش منذ ما يقرب 100 ألف سنة.