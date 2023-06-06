بعد إغلاقه لسنوات.. مصر تفتتح مسجد "الظاهر بيبرس"
أُعيد افتتاح مسجد الظاهر بيبرس في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، بعد عملية ترميم استغرقت سنوات، وبعد زمن تعرض فيه للإهمال لدرجة أنه استخدم كمصنع للصابون ومجزر وحصن.
وبُني مسجد الظاهر بيبرس عام 1268 في عصر المماليك البحرية، ويمتد على مساحة ثلاثة أفدنة في منطقة الظاهر بحي الوايلي في شمال وسط العاصمة المصرية، مما يجعله ثالث أكبر مسجد في مصر.
وقال طارق محمد البحيري، المشرف على أعمال الترميم، إن المسجد خضع لعملية ترميم هندسية وكيميائية لإعادته إلى حالته الأصلية.
وبين أن بعض الأجزاء تم تفكيكها لأن وجودها كان غير مناسب من الناحية الهيكلية، مؤكدًا أن عملية الترميم حرصت على التجديد مع المحافظة على النمط الأثري.
وتكلف الترميم 7.68 مليون دولار، وبدأ عام 2007، وشاركت قازاخستان في تمويله، وظل المسجد على مدى 225 عاما إما مغلقا ومهجورا أو استُخدم في أنشطة ساهمت في ما لحق به من هلاك وتهدم.
وخلال حملة نابليون على مصر استخدمه الجنود الفرنسيون حصنا عسكريا، وفي القرن التاسع عشر، أثناء حكم أسرة محمد علي، استُخدم المسجد كمصنع للصابون. وبعد الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882 استُخدم كمجزر.
والظاهر بيبرس، الذي يحمل المسجد اسمه، يمثل البداية الفعلية لحكم المماليك في مصر، الذي امتد لثلاثة قرون حتى انتهى بدخول العثمانيين مصر عام 1517.