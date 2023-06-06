بعد إغلاقه لسنوات.. مصر تفتتح مسجد "الظاهر بيبرس"

وتكلف الترميم 7.68 مليون دولار، وبدأ عام 2007، وشاركت قازاخستان في تمويله، وظل المسجد على مدى 225 عاما إما مغلقا ومهجورا أو استُخدم في أنشطة ساهمت في ما لحق به من هلاك وتهدم.

وخلال حملة نابليون على مصر استخدمه الجنود الفرنسيون حصنا عسكريا، وفي القرن التاسع عشر، أثناء حكم أسرة محمد علي، استُخدم المسجد كمصنع للصابون. وبعد الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882 استُخدم كمجزر.

والظاهر بيبرس، الذي يحمل المسجد اسمه، يمثل البداية الفعلية لحكم المماليك في مصر، الذي امتد لثلاثة قرون حتى انتهى بدخول العثمانيين مصر عام 1517.